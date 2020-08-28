Путин поручил Минниханову разобраться с предприятиями, которые сбрасывают неочищенные воды

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана обратил его внимание на то, что некоторые предприятия Татарстана продолжают сбрасывать сточные воды:

«80 процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных. Это большая работа, я понимаю, она требует значительных инвестиций. Но я прошу обратить ваше внимание на это. Проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта».

Минниханов принял замечание: «Мы создали специальные республиканские структуры. Ведь не секрет, что были переданы в концессию, там взяли, ничего не сделали. Сейчас все эту работу приводим в порядок: большие очистные, малые очистные... Мы же республика очень техногенная, промышленная, поэтому для нас очень важно, чтобы среда обитания, качество воды были на высоком уровне».