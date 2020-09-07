Министр энергетики России все-таки посетит Татарстан

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Министр Энергетики России Александр Новак все-такие прибудет в Татарстан

Вместе с президентом Татарстана он посетит торжественное мероприятие в честь строительства ПГУ 850 МВт Заинской ГРЭС, передает пресс-служба президента РТ.

Александр Новак планировал посетить Татарстан 3 сентября. Планировалось, что глава Минэнерго РФ примет участие в закладке памятного знака на месте строительства нового энергоблока электростанции. Однако он изменил планы и отправился в составе российской делегации на переговоры в Минск.

