Министр энергетики России отменил поездку в Татарстан ради посещения Минска

Министр энергетики России Александр Новак, планировавший посетить сегодня Татарстан, отправился в составе российской делегации на переговоры в Минск с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что он примет участие в торжественной закладке памятного знака в честь начала строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС. Мероприятие перенесли на другой день.

Как передает «РИА Новости», на переговоры в Белоруссию отправилась делегация во главе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В ее состав вошли: вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минздрава России Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, а также замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Напомним, что недавно Александр Новак переболел коронавирусом. Он вернулся к работе в конце августа после трех отрицательных тестов на COVID-19.

