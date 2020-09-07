Навального вывели из комы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник, 7 сентября, врачи немецкой клиники «Шаритэ» рассказали, что российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из комы. Его состояние улучшилось.

Также политика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он уже реагирует на речь, говорится в сообщении клиники.

Напомним, 20 августа Навальный при перелете из Томска в Москву резко почувствовал внутреннюю боль. После того, как оппозиционер упал на пол самолета и стал неистово кричать, экипаж решил экстренно посадить лайнер. В Омске политика госпитализировали. Сторонники Навального стали говорить об отравлении своего лидера. Однако врачи заявили, что причиной ухудшения состояния оппозиционера стал обмен веществ.

Через два дня его перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шаритэ». На прошлой неделе власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

