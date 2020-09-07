«Уфа» в контрольном матче разгромил «Металлург»

«Уфа» в контрольном матче крупно обыграл ашинский «Металлург» (4:1) в ходе тренировочного сбора в Челябинской области.

В составе уфимского клуба по голу забили Андрес Вомбергар, Николай Гиоргобиани, Ловре Бизяк и Тимур Жамалетдинов. Отметим, что в этом матче за основной состав «Уфы» впервые сыграл защитник Сергей Бородин, арендованный у «Краснодара».

Команда Вадима Евсеева отправилась в Ашу на краткосрочный сбор в минувшую пятницу во время перерыва на игры сборных.

Напомним, следующий матч в рамках 7-го тура РПЛ «Уфа» проведет на выезде против «Тамбова». Встречу в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ».

«Металлург» (Аша) — ФК «Уфа» - 1:4 (0:3)

Голы: Малышев — Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Жамалетдинов.