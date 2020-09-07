Синоптики Татарстана ожидают дожди и похолодание с середины недели

Синоптики Татарстана составили прогноз погоды на ближайшие дни. По их оценке, холодный атмосферный фронт накроет республику уже в среду.

Так, во вторник, 8 сентября, осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет в пределах 22—27 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Уже в среду погода существенно изменится. К западным границам республики подойдет холодный атмосферный фронт. Ночью возможен дождь, днем также прогнозируются дожди, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать силы в 15—20 м/с. Дневные температуры будут колебаться от +16°С до +21°С, в восточных районах до +24°С.

На следующий день синоптики ждут облачную погоду, местами дожди. Температура воздуха будет еще ниже — 15—20 градусов тепла.

В пятницу, 11 сентября, атмосферный фронт очередного северного циклона принесет с собой дожди и сильный ветер. Дневные температуры — от +14°С до +19°С.