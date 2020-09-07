В Казани произошел пожар в пятиэтажке на Ибрагимова
В понедельник в Казани произошел пожар в квартире дома №55 по проспекту Ибрагимова. Спасателям пришлось выводить из пятиэтажки одну из жительниц соседних квартир.
Сообщение о возгорании поступило в 14:32, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ. Горела квартира на 3 этаже. Хозяев внутри не было, пожарных вызвали соседи.
В кухне площадью 15 кв.м горели вещи и мебель. Образовалось много дыма. Открытое горение было ликвидировано в 14:51.
Пожарные вскрыли дверь в соседнюю квартиру и спасли женщину, надев ей на лицо спасательный капюшон от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, провели через сильное задымление и вывели на свежий воздух.
Остальные жильцы с верхних этажей спустились самостоятельно.Происшествия Татарстан
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