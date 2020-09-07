В Казани произошел пожар в пятиэтажке на Ибрагимова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник в Казани произошел пожар в квартире дома №55 по проспекту Ибрагимова. Спасателям пришлось выводить из пятиэтажки одну из жительниц соседних квартир.

Сообщение о возгорании поступило в 14:32, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РТ. Горела квартира на 3 этаже. Хозяев внутри не было, пожарных вызвали соседи.

В кухне площадью 15 кв.м горели вещи и мебель. Образовалось много дыма. Открытое горение было ликвидировано в 14:51.

Пожарные вскрыли дверь в соседнюю квартиру и спасли женщину, надев ей на лицо спасательный капюшон от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, провели через сильное задымление и вывели на свежий воздух.

Остальные жильцы с верхних этажей спустились самостоятельно.