«Роскосмос» планирует сжигать бытовые отходы плазмотронами, используемыми в космической отрасли

В Центре им. Келдыша (входит в «Роскосмос») создадут комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с помощью плазмотронов, используемых в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Кошлакова.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4—5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы», — отметил Кошлаков.

По словам гендиректора центра им. Келдыша, предприятие уже ведет переговоры с властями Нижнего Новгорода об использовании технологий для сжигания ТБО. Он также отметил, что космические плазмотроны можно использовать и для уничтожения отходов повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что российские ученые создают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью лазерного луча.

