Российские ученые разработали лазерную пушку для уничтожения космического мусора

Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса) создают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом.



Планируется, что помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод «лазерной абляции».

«Успешный эксперимент позволит открыть дорогу широкой поддержке данного важного для освоения космического пространства технического направления обеспечения безопасности на национальном и международном уровнях», — передает «РИА Новости» со ссылкой на доклад НПК СПП.

Основой «лазерной пушки» предположительно станет трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.Сам телескоп сейчас находится в стадии строительства. Основное его предназначение — мониторинг космического пространства с целью отслеживания спутников и угрожающего им космического мусора.

В качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Ранее сообщалось, что российские ученые предлагают отложить запуск автоматической межпланетной станции к Луне с 2019 на 2021 год.