В Нурлатском районе получил положительное заключение спорткомплекс «Тулпар»

В Нурлатском районе получил заключение о соответствии спортивный комплекс с бассейном «Тулпар». Об этом сообщает Госстройнадзор Татарстана.

В спорткомплексе предусмотрен взрослый 25-метровый бассейн и детский бассейн длиной 10 метров, есть спортзал для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, тренажерный зал, борцовский зал на один ковер, трибуны на 70 мест, имеется группа помещений общего назначения.

Объект соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЗОС), сообщает ведомство.

Ранее в Нурлатском районе получил положительное заключение конноспортивный манеж.

