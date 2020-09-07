Опрос: большинство татарстанцев не получали никаких денежных выплат, связанных с COVID-19

Большинство опрошенных татарстанцев (79%) заявили, что не получили никаких выплат от государства в период пандемии, не учитывая пособия по безработице, говорится в исследовании портала hh.ru.



Так, среди не работающих в данный момент соискателей 50% потеряли работу в этом году. Около 24% потеряли работу в 2019 году, 10% — в 2018 году или ранее. Еще 16% опрошенных ищут работу впервые.

Аналитики портала отметили, что почти половина татарстанцев — и работающих, и безработных на данный момент времени, никогда не вставали на учет в службу занятости. 26% респондентов сделали это в текущем году.

18% соискателей получили выплаты на детей. Чаще всего этот вариант ответа встречается среди специалистов сферы медицины и фармацевтики, юристов, бухгалтеров. Еще 2% получали выплаты самозанятым. Среди тех, кто не получал «коронавирусные» выплаты вообще, сотрудники индустрии развлечений и рабочий персонал.



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