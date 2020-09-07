Банки аннулировали 15 тыс. заявлений россиян на кредитные каникулы

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

В августе банки аннулировали около 15 тыс. заявлений россиян на кредитные каникулы, потому что те не подтвердили в течение 120 дней право на льготу.

К 26 августа россияне направили в кредитные организации более 370 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. К этому моменту только системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявок на общую сумму 6,8 млрд рублей, что составляет около 4% от всех заявок. Число удовлетворенных требований составило 205,1 тыс на общую сумму свыше 81 млрд рублей, отмечают «Известия».

В ЦБ объяснили, что у граждан есть 90 дней на предоставление документов, которые подтверждают сокращение доходов на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок.

Большинство россиян обращались за кредитными каникулами в первой половине апреля, и к августу они должны были направить кредиторам все документы, в противном случае отсрочка отменялась.

В регуляторе отметили, что банкам следует учитывать все жизненные обстоятельства клиентов, а гражданам следует помнить о том, что намеренное неисполнение долговых обязательств может обернуться проблемами в будущем.

В мае Банк России рекомендовал кредиторам сообщать заемщикам о причинах отказа в реструктуризации кредита или предоставлении кредитных каникул.

