В МИДе Польши прокомментировали запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном

МИД Польши опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава — Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло», — передает «РИА Новости» заявление польского ведомства.

В минувшую пятницу белорусский телеканал ОНТ показал в эфире расшифровку записи перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

