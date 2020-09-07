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В МИДе Польши прокомментировали запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном

10:39, 07.09.2020
В МИДе Польши прокомментировали запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном
Фото: realnoevremya.ru

МИД Польши опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава — Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло», — передает «РИА Новости» заявление польского ведомства.

В минувшую пятницу белорусский телеканал ОНТ показал в эфире расшифровку записи перехваченных переговоров Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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