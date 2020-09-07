В Татарстане предприниматель потерял более 600 тыс. рублей, желая купить 9 тонн меда

В Казани в дежурную часть отдела полиции «Авиастроительный» обратился представитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Он потерял более 600 тысяч рублей, желая приобрести 9 тонн меда для продажи.

В начале августа организация начала искать большую партию меда для дальнейшей реализации. Специалист по логистике нашел продавца в Саратовской области, диспетчера, который согласился на перевозку груза, и договорился с водителем грузовика о времени и месте погрузки. В конце августа продавец созвонился с покупателями и сообщил, что часть товара уже загрузили в машину и нужно внести аванс. Фермерское хозяйство перечислило 306 тыс. рублей, а после полной погрузки еще 300 тыс. рублей.

29 августа около полудня грузоперевозчик сообщил, что будет в пункте выгрузки через час, но так и не приехал на нужный адрес. Предприниматели неоднократно пытались дозвониться до него, но он не выходил на связь. Попытки дозвониться до диспетчера также не увенчались успехом. После этого заявитель понял, что они перевели деньги мошенникам, и обратился в правоохранительные органы.



Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух казанцев, которые похитили у фирмы свыше 1,7 млн рублей под предлогом поставки спецтехники.