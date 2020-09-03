Два жителя Казани обвиняются в мошенничестве при поставке спецтехники на 1,7 млн рублей
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего и 46-летнего жителей Казани по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что в сентябре-октябре 2018 года обвиняемые и неустановленные лица от имени компании «Персей-Авто» под предлогом поставки перегружательной техники производства Liebherr обманным путем похитили у руководителя ООО «Волгамет» свыше 1,7 млн рублей.
Злоумышленники свою вину не признали. Ущерб они возместили частично, выплатив потерпевшему примерно 437 тыс. рублей.
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество общей стоимостью 1 млн рублей наложен арест.
Ранее у жительницы Казани похитили 242 тыс. рублей в результате купли-продажи двух фур арбузов.
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