На всех матчах КХЛ 7 сентября почтут память о команде ярославского «Локомотива»

Все матчи игрового дня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о погибших членах команды ярославского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Самолет с основной командой «Локомотива» на борту потерпел крушение ровно 9 лет назад при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Из хоккеистов выжил только Александр Галимов, который скончался через пять дней в реанимации.

7 сентября должны пройти пять матчей регулярного чемпионата КХЛ.

На всех аренах в этот день будет установлена мемориальная зона, где в специальном секторе будут вывешены 44 шарфа в память о погибших. Кроме того, игроки выйдут на лед с памятными шевронами.

Напомним, накануне «Ак Барс» переиграл питерский СКА в матче КХЛ.