ГИБДД Татарстана представила рейтинг автошкол республики

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане ГИБДД составила рейтинг автошкол, чьи ученики сдали экзамен на права с первого раза. В него вошли 180 организаций.

Рейтинг опубликован на сайте татарстанской автоинспекции. Среди них 72 компании в Казани.

В рейтинге оценивается количество проведенных теоретических и практических экзаменов, количество сдавших выпускников и доля тех, кто сдал экзамен с первого раза.

В Госавтоинспекции республики советуют будущим водителям при выборе автошколы ознакомиться с рейтингом, а главам учебных заведений сделать выводы и устранить недочеты.

Ранее замглавы отдела регистрационно-экзаменационной деятельности МВД Николай Гиляков рассказал, как будущим водителям выбрать автошколу.

