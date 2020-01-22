ГИБДД Татарстана представила рейтинг автошкол республики
В Татарстане ГИБДД составила рейтинг автошкол, чьи ученики сдали экзамен на права с первого раза. В него вошли 180 организаций.
Рейтинг опубликован на сайте татарстанской автоинспекции. Среди них 72 компании в Казани.
В рейтинге оценивается количество проведенных теоретических и практических экзаменов, количество сдавших выпускников и доля тех, кто сдал экзамен с первого раза.
В Госавтоинспекции республики советуют будущим водителям при выборе автошколы ознакомиться с рейтингом, а главам учебных заведений сделать выводы и устранить недочеты.
Ранее замглавы отдела регистрационно-экзаменационной деятельности МВД Николай Гиляков рассказал, как будущим водителям выбрать автошколу.
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