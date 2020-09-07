Челнинского предпринимателя посадили за аферу с лизинговым прицепом

Фото: "Реальное время"

К трем годам колонии общего режима приговорил Тюлячинский райсуд Татарстана 30-летнего частного предпринимателя Айдара Сабирова из Набережных Челнов. Согласно приговору, тот «угнал» с автостоянки чужой прицеп марки «НЕФАЗ», выдав себя за представителя компании-владельца.



Ущерб от действий подсудимого потерпевшая компания оценила в 1,8 млн рублей, отмечая, что пропавший прицеп находится в лизинге.

Судом установлено, что в ночь на 25 мая текущего года Сабиров на грузовике «Скания» заехал на автостоянку кафе «Уют» на 897 км трассы М7 и стал подцеплять чужой прицеп к своей машине. На вопрос охранника ответил, что он водитель и начальство поручило ему забрать эту технику. Охранник поверил, но потребовал полной оплаты за постой прицепа в 8,9 тысяч рублей.

С собой таких денег у Сабирова не было, и он съездил за ними домой в деревню Малые Нырсы Тюлячинского района. А затем перегнал чужой прицеп до платной стоянки в Набережных Челнах и планировал использовать по своему усмотрению.

Пропажу потерпевшая фирма обнаружила довольно быстро, и записи с камер наблюдения на стоянке и трассе помогли установить личность преступника. Когда к Сабирову пришли полицейские, он полностью признал вину и указал, где оставить чужой прицеп. С его слов, эту технику у кафе «Уют» он приметил давно. По данным потерпевшего, прицеп оказался на стоянке еще в феврале, когда у грузовика компании сломался двигатель.

Под стражу челнинца взяли сразу после оглашения приговора. Как выяснило «Реальное время», с итоговым решением он не согласен и уже подал апелляционную жалобу.