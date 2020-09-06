В Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста

В Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста.

В центре Минска люди стали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще утром. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. Дворы вдоль проспекта Независимости перекрыты представителями силовых структур. Они выборочно останавливают протестующих для проверки.



Как ранее сообщали СМИ, к зданию правительства стягиваются машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника, водометы. Для разгона демонстрантов приехали пять автомобилей «Рубеж».



В Гродно на начавшемся «Марше единства» произошли столкновения с представителями ОМОНа. Силовики с применением силы задержали несколько человек, пишет TYT.by.

