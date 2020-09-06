Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста

15:41, 06.09.2020
В Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста
Фото: wikipedia.org

В Минске и других городах Белоруссии начались многотысячные акции протеста.

В центре Минска люди стали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще утром. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. Дворы вдоль проспекта Независимости перекрыты представителями силовых структур. Они выборочно останавливают протестующих для проверки.

Как ранее сообщали СМИ, к зданию правительства стягиваются машины с внутренними войсками, автобусы с ОМОНом, спецтехника, водометы. Для разгона демонстрантов приехали пять автомобилей «Рубеж».

В Гродно на начавшемся «Марше единства» произошли столкновения с представителями ОМОНа. Силовики с применением силы задержали несколько человек, пишет TYT.by.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем