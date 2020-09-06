МИД Германии потребовал от Москвы расследования дела Навального

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий по делу Навального. В противном случае Берлин поставит вопрос об ответных мерах.

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», — заявил Маас в интервью таблоиду Bild am Sonntag (цитата по «РИА Новости»).

Маас объяснил, что нападение на Навального совершено с использованием «международного запрещенного смертельного химического боевого вещества». В интересах России раскрыть это преступление.

«Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», — добавил спикер.

Ранее Германия официально заявила, что в крови Навального было найдено отравляющее вещество «Новичок».

