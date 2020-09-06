Нацмузей собирается обновить сельский музей писателя Максима Горького в Татарстане

Нацмузей Татарстана собирается обновить сельский музей писателя Максима Горького в селе Красновидово Камско-Устьинского района. Об этом рассказала генеральный директор Национального музея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.

Работы будут проведены в несколько этапов. Будет отреставрировано здание, мемориальная лавка, построены новые надворные постройки. Это станет новым музейном пространством на туристической карте Татарстана «Русское подворье».

«Это будет экспозиция под открытым небом, состоящая из надворных построек крестьянской усадьбы, где центральное место займет мемориальная лавка Михаила Ромася — друга Горького. Именно на месте этой лавки и был создан музей в 1970-е годы», — цитирует Назипову ТАСС.

Сейчас музей Горького в селе Красновидово является единственным сельским музеем, посвященным русскому писателю.