Тихановская призвала лидеров других стран уважать суверенитет Белоруссии

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к лидерам стран с призывом не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом она заявила в ходе прямого эфира в YouTube.

«Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и стран-соседей, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается», — сказала Тихановская.

Тихановская добавила, что если власти других стран считают необходимостью поддержать белорусов, то они могут это сделать.

«Мы открыты к диалогу с представителями любой страны, поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — добавила она.

Ранее Тихановская попросила ООН срочно направить миссию в Белоруссию.

