В Казани проходит премьера спектакля Владимира Васильева «И воссияет вечный свет»

5 сентября спектаклем на музыку Реквиема В.А.Моцарта «И воссияет вечный свет» открылся театральный сезон в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля. Постановщиком и исполнителем одной из балетных партий в нем выступил выдающийся танцовщик Владимир Васильев.

Спектакль можно назвать революционным, по сути — это настоящий кроссовер, соединивший разные виды искусства –симфоническую музыку, вокальное искусство и балет. По словам самого маэстро, «в нем — синтез разных видов искусства, объединивший все силы музыкального театра». Здесь и авторские импровизации российского джазмена Евгения Борца, и стихи самого постановщика и хореографа — Васильева.

Известно, что последнее и одно и самых гениальных произведений Моцарта Владимир Васильев давно хотел воплотить на сцене именно татарского театра. В спектакле задействованы как звезды театра, так и приглашенные примы. Исполнительское искусство демонстрируют сопрано Гульнора Гатина и меццо-сопрано Екатерина Сергеева, тенор Ярослав Абаимов и бас Максим Кузьмин-Караваев. Сольные балетные партии исполнят Михаил Тимаев, Аманда Гомес, Таис Диоженеси и другие.

«Здесь — космос того, что есть у великих творцов, у великих художников всех видов творчества. Я не могу назвать своего героя ни хореографом, ни художником, ни живописцем, ни поэтом. Но в то же время это то, что присутствует в нем» — , рассказал за несколько минут до начала первого спектакля Владимир Васильев.

Второй премьерный показ состоится уже завтра, 6 сентября.