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Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в Заинске

13:20, 05.09.2020
Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в Заинске

Полиция задержала Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нападении на бывшую супругу в Заинске. Информацию подтвердили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана и в пресс-службе МВД по РТ

По словам старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, мужчина прятался в лесу.

«Направление отхода нападавшего с места преступления оперативникам удалось установить по камерам видеонаблюдения», — сообщил Галиев.

Напомним, что вчера в Заинске мужчина набросился на бывшую супругу прямо в магазине. Мужчина был разъярен тем, что женщина написала на него заявление об изнасиловании. При этом Киргизов уже имеет статус обвиняемого в деле об угрозе убийством.

    ОбществоПроисшествия Татарстан
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