Полиция задержала подозреваемого в нападении на женщину в Заинске
Полиция задержала Сулаймона Киргизова, подозреваемого в нападении на бывшую супругу в Заинске. Информацию подтвердили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана и в пресс-службе МВД по РТ
По словам старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева, мужчина прятался в лесу.
«Направление отхода нападавшего с места преступления оперативникам удалось установить по камерам видеонаблюдения», — сообщил Галиев.
Напомним, что вчера в Заинске мужчина набросился на бывшую супругу прямо в магазине. Мужчина был разъярен тем, что женщина написала на него заявление об изнасиловании. При этом Киргизов уже имеет статус обвиняемого в деле об угрозе убийством.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым