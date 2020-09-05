В Альметьевске на дне города выступят Сергей Шнуров и Андрей Макаревич

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Сегодня в Альметьевске проходит День города. Хедлайнерами грандиозного концерта станут музыкальные группы «Машина времени» и «Ленинград».

Концерт пройдет вечером на площади Нефтяников. Кроме Сергея Шнурова и Андрея Макареевича также выступят рок-группа «Мураками» и кавер-группа Jamberry.

Власти города отметили, что для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти измерение температуры тела, надеть защитную маску, соблюдать социальную дистанцию.

Те, кто откажется пройти досмотр, не будут иметь при себе защитной маски и у кого будет выявлена повышенная температура, на концерт допущены не будут. Также не допускаются люди в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и те, у кого найдут запрещенные к проносу предметы.