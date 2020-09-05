Вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в октябре-ноябре

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что российская вакцина от коронавируса должна поступить в республику в октябре-ноябре.

«Вакцина — это тоже не самый простой элемент в профилактике. Она действительно дает спасение от коронавирусной инфекции, но при этом очень важно быть уверенными, что вакцина разрешена Минздравом РФ, Роспотребнадзором, прошла все необходимые клинические испытания», - сказала она в интервью Андрею Кузьмину.

По ее словам, сейчас идет третий этап испытаний.

Ранее замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на вопрос о том, будет ли поставка вакцины в сентябре, ответил, что Минздраву Татарстана ничего не известно: «Как только будет что-то известно, мы соберем отдельную пресс-конференцию».