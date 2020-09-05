Новости экономики

07:38 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минэкономики России ожидает дефляцию в сентябре

07:17, 05.09.2020
Минэкономики России ожидает дефляцию в сентябре
Фото: realnoevremya.ru

В сентябре Минэкономики России ожидает осенью дефляцию на уровне -0,1-0,0% в месячном выражении. Об этом сказано в обзоре ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».

Как сообщает «Коммерсантъ», годовом выражении ожидается инфляция на уровне 3,6-3,7%. На темпы роста цен будут влиять показатели урожая и динамика внутреннего и зарубежного туризма.

Ранее сообщалось, что инфляция в Татарстане по итогам июля составила 0,4%

ЭкономикаОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем