«Ак Барс» дома разгромно уступил «Витязю»

«Ак Барс» дома крупно проиграл подмосковному «Витязю» (0:4) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости открыли счет уже на 51-й секунде игры, благодаря усилиям Воронкова. Во втором и третьем периодах хоккеисты «Витязя» забили еще по голу, доведя результат на табло до разгромного. Четвертую безответную шайбу гости забросили уже в самом конце встречи в пустые ворота.

Это первое поражение казанской команды в новом сезоне КХЛ.

«Ак Барс» — «Витязь» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

0:1 Воронков (Дэнфорт, Семин, 00:51)

0:2 Дергачев (Даугавиньш, Семин, 37:49)

0:3 Попов (Хультстрем, Дергачев, 59:28, п.в.)

0:4 Малыхин (59:51, п.в.)