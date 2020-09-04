«Ак Барс» дома разгромно уступил «Витязю»
«Ак Барс» дома крупно проиграл подмосковному «Витязю» (0:4) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гости открыли счет уже на 51-й секунде игры, благодаря усилиям Воронкова. Во втором и третьем периодах хоккеисты «Витязя» забили еще по голу, доведя результат на табло до разгромного. Четвертую безответную шайбу гости забросили уже в самом конце встречи в пустые ворота.
Это первое поражение казанской команды в новом сезоне КХЛ.
«Ак Барс» — «Витязь» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
0:1 Воронков (Дэнфорт, Семин, 00:51)
0:2 Дергачев (Даугавиньш, Семин, 37:49)
0:3 Попов (Хультстрем, Дергачев, 59:28, п.в.)
0:4 Малыхин (59:51, п.в.)
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