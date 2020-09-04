«Нефтехимик» стартовал в новом сезоне КХЛ с поражения от СКА
«Нефтехимик» дома уступил питерскому СКА (1:2) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нижнекамцы вышли на лед без своего основного тренерского штаба и некоторых лидеров. Несмотря на это хозяева смотрелись не хуже соперника, хотя и пропустили первыми на 12-й минуте встречи.
Во втором периоде гости реализовали большинство, точный удар удался Бурдасову. В заключительной трети матча «Нефтехимик» усилиями Кучерявенко один гол отыграл, но на большее команду не хватило.
Таким образом, нижнекамцы стартовали в новом сезоне КХЛ с поражения от питерского СКА.
«Нефтехимик» — СКА — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
0:1 — Ожиганов (Подколзин, Антипин, 12:47)
0:2 — Бурдасов (Бенгтссон, Ткачев, 39:33, бол.)
1:2 — Кучерявенко (Бикмуллин, Семенов, 50:08).
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