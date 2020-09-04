Глава «Татнефти» в Бавлах и встреча с епископом в Чистополе: новые посты в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 4 сентября
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин показал генеральному директору «Татнефти» Наилю Маганову общественные пространства и строящиеся объекты Бавлов. Вместе они встретились с трудовым коллективом НГДУ «Бавлынефть» и активом района.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров пожелал подписчикам солнечной и продуктивной пятницы и выложил фото молодых людей в национальных костюмах.
Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сегодня встретился с жителями своего района и обсудил с ними реализацию программы «Наш двор».
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов рассказал подписчикам о встрече с епископом Чистопольским и Нижнекамским владыкой Игнатием.
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