Глава «Татнефти» в Бавлах и встреча с епископом в Чистополе: новые посты в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 4 сентября

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин показал генеральному директору «Татнефти» Наилю Маганову общественные пространства и строящиеся объекты Бавлов. Вместе они встретились с трудовым коллективом НГДУ «Бавлынефть» и активом района.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров пожелал подписчикам солнечной и продуктивной пятницы и выложил фото молодых людей в национальных костюмах.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов сегодня встретился с жителями своего района и обсудил с ними реализацию программы «Наш двор».

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов рассказал подписчикам о встрече с епископом Чистопольским и Нижнекамским владыкой Игнатием.