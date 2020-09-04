Дальнобойщик, у которого украли 7 тонн арбузов в Казани, продает оставшиеся, чтобы вернуть долг

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Водитель фуры, у которого растащили арбузы в Казани, распродает остатки, чтобы расплатиться с владельцем груза.

Выяснилось, что арбузы предназначались для продажи в Набережных Челнах. Однако владелец, который собирался продавать их, отказывается принимать оставшееся и требует вернуть деньги. Теперь дальнобойщик собирается самостоятельно продать остатки, чтобы вернуть хотя бы часть денег.

Как рассказал водитель, некоторые увозили арбузы из открытой фуры целыми багажниками. Примечательно, что вернуть ягоды решили те, кто брал по одной-две штуке, сообщает «Татар-Информ». Из восьми тонн украденного была возвращена тонна.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани жители за 2 часа растащили оставленные без присмотра арбузы.

