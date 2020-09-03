В Казани жители за два часа растащили оставленные без присмотра арбузы

Фото: соцсети

В соцсетях обсуждают, как жители Казани растащили за пару часов арбузы из оставленной без присмотра фуры, решив, что это благотворительность.

Сообщается, что случай произошел на улице Дубравной Казани. Водитель фуры с арбузами привез на продажу 7 тонн летней ягоды. Для того чтобы груз проветрился после долгой дороги, он раскрыл двери и ушел по делам. А через два часа обнаружил прицеп пустым.

Выяснилось, что кто-то из местных жителей, заметив открытую фуру, решил, что это благотворительность. Взяв арбуз себе, он сообщил кому-то еще. Новость о «благотворительной халяве» распространилась по соцсетям, и за пару часов огромный прицеп опустел. Пользователи пишут, что решили, арбузы — это якобы некая благодарность за строящуюся в районе мечеть.

Однако вернувшийся на место дальнобойщик обратился в полицию. Выяснилось, что арбузы предназначались для продажи. Арбузы предприниматель закупал по оптовой цене в 20 рублей за кг, и теперь у него многотысячные убытки. После того как жители поняли, что попросту ограбили дальнобойщика, некоторые поспешили вернуть арбузы или расплатиться наличными средствами.

В пресс-службе УВД «Реальному времени» информацию подтвердили. По данному инциденту сейчас проводится проверка.

Ранее у жительницы Казани похитили 242 тыс. рублей при попытке купить две фуры арбузов.

