В Нурлатском районе получил положительное заключение конно-спортивный манеж

Госстройнадзор Татарстана выдал положительное заключение о соответствии конно-спортивному манежу в Нурлатском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание площадью 1 800 кв. метров построено на территории существующего Нурлатского конного завода (НКЗ). Комплекс включает в себя манеж с боевым полем размером 62 на 20 метров, трибуны на 161 человека, места для судей.

Манеж предназначен для тренировок в любое время года, а также проведения соревнований и оздоровительно-восстановительного отдыха детей.

Ранее заключение о соответствии получил крытый бассейн «Тамчы» в татарском селе Муслюмово.

