В Казани в пятницу вечером пробки достигли восьми баллов

Фото: скриншот

В Казани в пятницу вечером пробки достигли восьми баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, Николая Ершова, Аграрной, Космонавтов. Затор от проспекта Победы до Компрессорного образовался сразу из-за трех ДТП.

Затруднено движение на выезде из города: длинная пробка образовалась на Сухой реке в Авиастроительном районе Казани, она доходит до М-7.