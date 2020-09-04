В казанском ТЮЗе вновь покажут спектакли, адаптированные для слабослыщащих и слабовидящих зрителей

В казанском театре юного зрителя вновь покажут спектакли, адаптированные для слабовидящих и слабослышащих зрителей. Первые постановки состоятся 10 и 11 сентября. Зрители смогут увидеть спектакли «Маленький принц» и «Оскар и розовая мама».

Все показы проходят в рамках проекта «Театр без границ» — программа благотворительного фонда «День добрых дел» и Казанского ТЮЗа, которая делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для людей с инвалидностью.

Так, зрители, у которых есть проблемы со зрением, тифлокомментатор через наушники описывает все происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актеров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль с помощью языка жестов.

В этом году в театре адаптировали два спектакля из репертуара театра. Они начнутся ориентировочно в 18:30, передает мэрия Казани.

В Нижнекамске театр юного зрителя откроет свой сезон завтра, 5 сентября.