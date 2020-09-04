Умер старейший сотрудник фирмы «Туполев» Александр Шенгардт

В возрасте 95 лет умер старейший сотрудник ПАО «Туполев», авиаконструктор, обладатель званий «Лауреат Ленинской премии» и «Заслуженный конструктор России» Александр Шенгардт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Шенгардт проработал в «Туполеве» более 70 лет, с 1948 года. Он участвовал в создании таких известных самолетов, как гражданские лайнеры Ту-104, Ту-114, Ту-124 и боевые стратегические авиакомплексы Ту-16, Ту-95, Ту-22.

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался», — выразил свои соболезнования заместитель гендиректора «Туполева» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

В течение 35 лет Шенгардт был на посту главного конструктора самолета Ту-154 — первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса.

Прощание с Александром Шенгардтом пройдет 8 сентября. О времени и месте объявят дополнительно.