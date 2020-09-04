Большую часть россиян планируют вакцинировать от коронавируса в течение 9—12 месяцев

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в течение 9—12 месяцев планируют вакцинировать от коронавируса большую часть россиян.

«Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», — цитирует ТАСС слова Гинцбурга.

Глава Центра Гамалеи также обратил внимание, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способствует выработке иммунитета, достаточного для противодействия любой дозе вируса, «которую только можно вообразить».

Ранее сообщалось, что вакцина, разработанная центром Гамалеи, уже развезена в медцентры. В ближайшее время стартует третий, заключительный этап исследований вакцины.

