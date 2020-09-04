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Рушан Мингазов избран президентом Федерации ММА Республики Татарстан

14:47, 04.09.2020
Рушан Мингазов избран президентом Федерации ММА Республики Татарстан
Фото: vk.com/sbemmart

В Татарстане определились с президентом местной Федерации ММА. Им стал руководитель Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Рушан Мингазов.

Такое решение было принято совместно с Министерством спорта РТ на внеочередном общем собрании федерации. Другим кандидатом на получение должности был вице-президент Международной промоутерской компании GFC Сергей Гордеев.

Ранее президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования.

До этого Федерацию ММА РТ возглавлял Радик Фахрутдинов, который в начале года досрочно сложил с себя полномочия.

Спорт Татарстан
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