Рушан Мингазов избран президентом Федерации ММА Республики Татарстан
В Татарстане определились с президентом местной Федерации ММА. Им стал руководитель Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Рушан Мингазов.
Такое решение было принято совместно с Министерством спорта РТ на внеочередном общем собрании федерации. Другим кандидатом на получение должности был вице-президент Международной промоутерской компании GFC Сергей Гордеев.
Ранее президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования.
До этого Федерацию ММА РТ возглавлял Радик Фахрутдинов, который в начале года досрочно сложил с себя полномочия.Спорт Татарстан
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