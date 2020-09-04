Рушан Мингазов избран президентом Федерации ММА Республики Татарстан

В Татарстане определились с президентом местной Федерации ММА. Им стал руководитель Международной профессиональной бойцовской лиги «Татфайт» Рушан Мингазов.

Такое решение было принято совместно с Министерством спорта РТ на внеочередном общем собрании федерации. Другим кандидатом на получение должности был вице-президент Международной промоутерской компании GFC Сергей Гордеев.

Ранее президиум Федерации MMA РТ решил приостановить деятельность организации на неопределенный срок. Это связано с отсутствием финансирования.

До этого Федерацию ММА РТ возглавлял Радик Фахрутдинов, который в начале года досрочно сложил с себя полномочия.