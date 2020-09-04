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Три компании Татарстана погасили задолженности по зарплате

12:32, 04.09.2020
Три компании Татарстана погасили задолженности по зарплате
Фото: realnoevremya.ru

Три компании Татарстана погасили задолженность по заработной плате перед сотрудниками, сообщает Министерство труда республики.

Среди них — две казанские компании: ООО «ЧОП «Закон и порядок», выплатившее 427 тысяч рублей трем работникам, и «Юридическая компания «Юмарк», перечислившая 47 тысяч рублей одному сотруднику.

Третья компания — из Набережных Челнов. ООО «ПОЖ-оценка» тоже выплатило одному работнику 202 тысячи рублей.

Ранее по требованию прокуратуры РТ «Судоходная компания «Татфлот» в полном объеме выплатила своим работникам задолженность по зарплате.

Общество Татарстан
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