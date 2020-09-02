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«Татфлот» выплатил задолженность по зарплате на общую сумму более 11 млн рублей

10:15, 02.09.2020
«Татфлот» выплатил задолженность по зарплате на общую сумму более 11 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

По требованию прокуратуры Татарстана «Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работникам задолженность по зарплате в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности компания выплатила более 11 млн рублей. Долг образовался перед 659 работниками.

Напомним, что в июле текущего года гендиректора «Татфлота» Ильдара Тимергалиева транспортная прокуратура дисквалифицировала сроком на 1 год. Новым руководителем компании стал Владимир Веденков.

На данный момент Арбитражный суд Татарстана запустил банкротство «Татфлота».

Общество Татарстан
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