«Татфлот» выплатил задолженность по зарплате на общую сумму более 11 млн рублей
По требованию прокуратуры Татарстана «Судоходная компания «Татфлот» выплатила своим работникам задолженность по зарплате в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В общей сложности компания выплатила более 11 млн рублей. Долг образовался перед 659 работниками.
Напомним, что в июле текущего года гендиректора «Татфлота» Ильдара Тимергалиева транспортная прокуратура дисквалифицировала сроком на 1 год. Новым руководителем компании стал Владимир Веденков.
На данный момент Арбитражный суд Татарстана запустил банкротство «Татфлота».
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