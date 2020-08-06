В Казани длина сети веломаршрутов достигнет 75 км

Казанским блогерам и журналистам представили схему велодорожек. Все новые дороги проектируются с велодорожками, отметил мэр города Ильсур Метшин.

Длина велодорожек будет составлять 75 км. Например, один из веломаршрутов разработан из центра города, от КФУ до Деревни Универсиады.

Представитель IT-сферы Татарстана Станислав Федоренков предложил сделать приложение, где можно будет проложить веломаршрут и послушать историю города. Ильсур Метшин поддержал идею и предложил сотрудничать, сообщает пресс-служба мэрии города.

Один из участников встречи, Марсель Шарапов, спросил у Ильсура Метшина, будут ли велопарковки во дворах жилых домов. Мэр города ответил, что Казань — единственный город в России, который сделал велопарковки в каждом дворе.

«То есть наряду с малыми архитектурными формами, скамейками, автопарковками весь жилой фонд будет обязательно снабжаться и крытыми велопарковками. Теперь это общий стандарт для нового жилого строительства», — подчеркнул Метшин.

Ранее сообщалось, что в Казани установят крытые велопарковки во дворах многоквартирных домов.