В Татарстане руководство молочного комбината подозревается в уклонении от уплаты налогов

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

В Татарстане руководство ООО «Сабинский молочный комбинат» подозревается в махинациях с налогами. Предприятие не выплатило имевшиеся перед государством долги, ведя при этом хозяйственную деятельность.

По предварительной версии, в 2019 году руководство молкомбината рассчиталось с контрагентами, используя третьих лиц. При этом долги предприятия по налогам составляли 6,6 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Следователи считают, что таким образом государство не получило в казну 2,8 млн рублей.

Факт был выявлен сотрудниками БЭП и ПК МВД по Республике Татарстан. Теперь Следком работает над раскрытием всех обстоятельств.