Эмиль Гарипов первым среди вратарей КХЛ оформил шатаут в новом сезоне

«Авангард» у себя дома обыграл с минимальным счетом новосибирскую «Сибирь» (1:0) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вратарь омичей Эмиль Гарипов отразил все 20 бросков по своим воротам. Это первый шатаут в новом сезоне среди голкиперов КХЛ.

— Хорошая игра, ребята очень помогали, много на себя шайб ловили, за это им огромное спасибо, что мы сыграли на ноль сегодня, — прокомментировал свою игру Гарипов.

Единственную шайбу в матче забросил новичок «Авангарда» Рид Буше, реализовав большинство.

Напомним, ранее Гарипов представил свой обновленный шлем. На нем изображена мекканская Кааба и нанесена мусульманская шахада.