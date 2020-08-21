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Эмиль Гарипов представил новый шлем с Каабой и мусульманской шахадой

13:54, 21.08.2020
Эмиль Гарипов представил новый шлем с Каабой и мусульманской шахадой
Фото: hawk.ru

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов представил дизайн игрового шлема для нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Справа изображена Сибирская соборная мечеть, она находится в Омске, слева — стамбульская Айя-София. На затылке — Кааба в Мекке, плюс сверху мусульманская шахада.

Есть еще надпись «Омск», чтобы все знали, откуда мечеть. У меня спрашивают, казанская ли, а я отвечаю: «Я же не в «Ак Барсе» играю, чтобы казанскую делать!» — сообщил Гарипов.

Гарипов является воспитанником казанского хоккея. В середине прошлого сезона «Ак Барс» расторг с ним контракт, после чего он перешел в «Авангард». Летом голкипер продлил соглашение с омским клубом до середины 2021 года.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гарипов провел 9 матчей, в которых пропустил 16 шайб и одержал 4 победы. Он отразил 92,7% бросков по своим воротам и показал коэффициент надежности — 2,08.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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