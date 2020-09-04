Актер Роберт Дауни-младший больше не будет играть роль Железного человека

Голливудский актер Роберт Дауни-младший заверил фанатов, что больше не будет снимиаться в проектах студии Marvel и играть Железного человека. О полном завершении всех контрактов актер заявил во время подкаста SmartLess.

«Они [проекты, — прим. ред.] все закончены», — сказал Дауни-младший, отвечая на вопрос ведущего Джейсона Бейтмана о том, на какой стадии сегодня проекты актера с Marvel.

Ранее фанаты предполагали, что Железный человек может появиться в фильме «Черная вдова», посвященном отдельно героине Скарлет Йоханссон.

Сам актер уже говорил о том, что вряд ли будет продолжать сотрудничество со студией.

Напомним, благодаря длительной серии кино-комиксов Дауни-младший из почти забытого актера первой половины 90-х вернулся в когорту лучших голливудских звезд. В 2018 году он входил в тройку самых высокооплачиваемых актеров мира. По подсчетам Forbes, за год исполнитель роли Железного человека заработал более 80 млн долларов.