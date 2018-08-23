Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года с доходом 239 миллионов долларов

Американский актер Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, составленный Forbes. При этом актер не снялся ни в одном фильме в 2018 году.



Клуни увеличил доход за счет продажи британской Diageo производителя текилы Casamigos Tequila, этот бренд создали с партнерами еще в 2013 году.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший $124 млн, третье — Роберт Дауни-младший($81 млн), четвертое — Крис Хемсворт ($64,5 млн), пятое — Джеки Чан ($45,5 млн).

На шестом месте списка — Уилл Смит ($42 млн), за ним следует индийский киноактер Акшай Кумар ($40,5 млн). На восьмом месте — Адам Сэндлер ($39,5 млн), на девятом — еще один представитель Болливуда Салман Хан ($38,5). Замыкает рейтинг Крис Эванс ($34).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.