СМИ: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На совещании в правительстве обсудили инициативу запретить субъектам РФ понижать прожиточный минимум. Об этом сообщают «Известия».

Запрет будет действовать, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше установленного год назад.

Также правительство собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. По всей России он будет определяться на основе базового набора продуктов. Для регионов будет установлен специальный коэффициент на основе соотношения величины федерального показателя (в размере 42,5%) и медианного дохода в субъекте.

Ранее Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за II квартал 2020 года — 9 668 рублей. За I квартал 2020 года он составил 9 252 рубля. За квартал он вырос на 4,4%.