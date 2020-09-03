Мидхат Шагиахметов: экономика Татарстана начинает «оживать» после кризиса

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что экономика республики начинает оживать после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Мы видим рост пищевой промышленности, неплохие показатели в нефтепереработке, серьезное оживление по отдельным предприятиям машиностроения», — рассказал министр в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

Также после снятия самоизоляции в республике восстанавливаются сферы розничного оборота. При этом министр отметил, что на докризисный уровень экономика пока не вышла.

Ранее министр остановился на успехах особых экономических зон, действующих на территории Татарстана.

