«Выбранная республикой стратегия по развитию интернет-торговли оказалась своевременной»

За счет льгот



Татарстан «на протяжении последних 10 лет стабильно занимает лидирующие позиции в стране по основным макропоказателям», напомнил сегодня журналистам министр экономики республики Мидхат Шагиахметов: по объему валового регионального продукта — 6 место среди субъектов Российской Федерации, объему сельскохозяйственного производства — 4 место, по промышленному производству и строительству 5-е, инвестициям в основной капитал — 6-е, а в ПФО по всем перечисленным позициям — 1-е.

Министр остановился на успехах особых экономических зон, действующих на территории Татарстана:

— Сегодня ОЭЗ «Алабуга» является одной из лучших особых экономических зон в Российской Федерации. В ОЭЗ в качестве резидентов привлечено 57 компаний. За период 2010 по 2019 год статус резидента ОЭЗ «Алабуга» присвоен 48 компаниям. На сегодняшний день промышленно-производственную деятельность ведут 33 резидента... По состоянию на 1 января 2020 года объем выручки резидентов от произведенной продукции составил 481,8 млрд. рублей. Особая экономическая зона «Иннополис» является одной из шести технико-внедренческих зон страны и по итогам 2019 года признана лучшей в России. По состоянию на май 2020 года в ОЭЗ «Иннополис» 97 компаний получили статус резидента, 18 — статус партнера. Компании развивают свои проекты, создав свыше 3,4 тыс. рабочих мест.

Фото Рината Назметдинова

В качестве успешной меры поддержки малого и среднего бизнеса Мидхат Шагиахметов назвал введение с 1 января 2020 года для жителей Иннополиса, осуществляющих разработку компьютерного программного обеспечения и оказывающих консультационные услуги в данной области льготных ставок налогообложения:

— Так, на уровне 5 процентов установлена ставка по упрощенной системе с объектом налогообложения «Доходы-Расходы», на уровне одного процента с объектом — «Доходы».

Шагиахметов напомнил:

— В республике пять территорий опережающего развития, резидентам которых предоставляются налоговые льготы по федеральным, региональным и местным налогам и преференции по страховым взносам. На их территории работают 82 компании, которыми произведено 20,0 млрд. рублей капитальных вложений и создано более 7,2 тыс. рабочих мест. Всего за 10-летний период функционирования ТОСЭР в республике планируется создать около 18 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 67 млрд рублей инвестиций.

Сейчас, по его словам, компаниями «ОЗОН ВОЛГА» и «ВБ ВОСТОК», в ТОСЭР реализуются инвестиционные проекты по строительству логистических комплексов для компаний OZON и Wildberries.

Моногорода спасут логоцентры и займы?

Шагиахметов также рассказал о реализации мер по поддержке моногородов — в их числе Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, Камские Поляны и Чистополь, на которые приходится более миллиона жителей и четверть экономически активного населения республики. Общая стоимость инфраструктурных проектов по реконструкции автодорог в Набережных Челнах и Нижнекамске, созданию инженерной и дорожной инфраструктуры промышленных парков «Развитие» (Набережные Челны), «Haier» (Набережные Челны), «Нижнекамск», «Зеленодольск» и оптово-распределительного центра «Елабуга» составила 3,53 млрд руб., в том числе за счет средств Фонда — 2,58 млрд руб. Это, заявил Мидхат Шагиахметов, позволило привлечь в экономику моногородов 25,3 млрд рублей инвестиций и создать более 5 тыс. рабочих мест.

Фото Сергея Афанасьева

При содействии Фонда развития моногородов был реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. В 2020-м, например, — проект по строительству инженерной и дорожной инфраструктуры для оптово-распределительного центра для X5 Retail Group в моногороде Елабуга.

— Открытие нового оптово-распределительного центра состоится 26 августа, — сообщил Шагиахметов. — Это позволит трудоустроить в Елабуге порядка 270 человек. Общий объем привлеченных в проект инвестиций составил почти 980 млн рублей. Строительство данного логистического центра будет способствовать продвижению товаров, производимых на территории республики.

Напомним, что вопрос Елабуги сегодня вынесен на уровень Кабмина республики: так, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о создании рабочей группы по развитию этого города. Руководителем группы назначен первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Его заместителем стал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов. Ранее «Реальное время» писало, что Елабужский район уже несколько лет входит в число татарстанских муниципалитетов с самой высокой безработицей. При этом районные власти отмечали, что среди безработных «широко распространены иждивенческие настроения».

Фото tatarstan.ru

Кроме того, поддержкой Фонда на территории моногородов в форме займа от 5 млн до 1 млрд рублей сроком до 15 лет по ставке от 0 до 5 % годовых, воспользовался ряд предприятий, в частности, АО «КИП «Мастер» (строительство 6-й очереди), ООО «Кама-Трейд (создание сервисного металлоцентра по EPS-очистке в г. Набережные Челн), АО «Ремдизель» (производство специальных защищенных автомобилей»). В 2020 году такой заем получила компания ООО «Татфарм» (249,9 млн рублей на создание современного фармацевтического производства лекарственных средств), а ряд проектов находится на рассмотрении в Фонде (например, заявка ООО «Чоко Рай» на заем в размере 233 млн рублей для реализации проекта по производству кондитерского изделия на автоматической линии).

Кризис и пандемия вывели торговлю в интернет

— Кризисная ситуация в экономике показала, что выбранная республикой стратегия по развитию интернет-торговли оказалась своевременной, — отметил Мидхат Шагиахметов. — За время режима самоизоляции зафиксирован двухкратный рост республиканских продавцов на этих площадках, которых насчитывается более 2 000: Wildberries — около 500, Ozon — около 500, KazanExpress — 1 300.

Он сообщил, что 24 августа 2020 года планируется открытие первой очереди логистического центра компании Wildberries площадью 50 тыс. кв.м, а в третьем квартале — первой очереди оптово-распределительного центра для группы компаний OZON площадью 37,6 тыс. кв.м:

— Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику республики более 7,7 млрд рублей инвестиций и создать порядка шести тысяч новых рабочих мест.

Фото Рината Назметдинова

COVID-19 кредитами «лечат»

Мидхат Шагиахметов привел статданные ФНС: на 1 августа в Татарстане осуществляют деятельность порядка 149989 субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято более 530,3 тыс. человек, а с учетом самозанятых граждан численность занятых в секторе малого бизнеса превышает 604,5 тыс. человек:

— По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства мы занимаем 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е место в Российской Федерации. Доля предпринимательства в экономике республике растет, сейчас она составляет 26 процентов.

По словам министра, в период пандемии благодаря федеральным мерам поддержки более чем 30 % субъектов малого и среднего предпринимательства республики (46 648 организаций и индивидуальных предпринимателей) были продлены сроки уплаты налогов, в том числе более 20% субъектов (30,3 тыс.) получили продление по уплате страховых взносов. Субсидии на неотложные нужды — в общей сложности 2,6 млрд. руб. — получили более 40 тыс. предпринимателей. Самозанятым, которых сейчас в республике насчитывается 75 тыс. человек, возвращены уплаченные в 2019 году налоги (139,9 млн руб. из 143,2 млн.).

На сегодня в Татарстане в связи с пандемией реструктуризировано более 2 тыс. кредитов субъектов предпринимательства на сумму 16,7 млрд руб., выдано свыше 5,4 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых — всего на сумму 14,67 млрд руб., 3,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 7,2 млрд рублей.

В Республике Татарстан осуществляются меры поддержки предпринимателей, которых не затронули федеральные меры. На льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии направлено 1,683 млрд руб.

Пандемия вызвала «эпидемию» обращений

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей — помощник президента республики Фарид Абдулганиев отчитался как в целом о деятельности в должности, которую он занимает ровно полгода, так и о помощи, оказанной его аппаратом татарстанскому бизнесу в условиях пандемии:

— С 25 марта, когда заработала горячая линия Общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ, на нее поступило более 13000 обращений, что в три раза больше, чем за предыдущие семь лет работы аппарата Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей. Пик обращений на нашу горячую линию пришелся на первые недели апреля, когда юристам общественной приемной приходилось отрабатывать по 650 звонков в сутки — это в сто раз больше, чем в «доковидный» период.

Абдулганиев рассказал, что из обратившихся 42% просили разъяснить, как можно получить меры господдержки, 23% нуждались в разъяснении порядка соблюдения установленных требований, 14% жаловались на действия должностных лиц.

— В конце апреля — начале мая начали поступать обращения от предпринимателей, которым банки отказали в получении беспроцентных кредитов, — сообщил он. — В общем количестве обращений они заняли 13%. Еще порядка 8% поступивших обращения касались уголовного преследования предпринимателей. Порядка 14% обращений — жалобы на действия должностных лиц. Наибольшее количество обращений до последнего времени касалось темы ОКВЭД. Многие предприниматели столкнулись с тем, что, осуществляя несколько видов деятельности, не могут получить субсидию из федерального бюджета в связи с тем, что в качестве основного вида деятельности в выписке указан ОКВЭД, который не вошел в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Именно для таких предпринимателей Кабинетом Министров Республики Татарстан был разработан региональный пакет меры поддержки.

Как в Татарстан заманивают инвесторов

— Как помощник Президента, наряду с защитой прав и законных интересов предпринимателей, передо мной стоит задача по развитию инфраструктуры поддержки МСП в отраслях реального сектора экономики и социальной сферы, — заявил Фарид Абдулганиев. — Мы договорились о запуске логистических проектов ведущих федеральных маркетплейсов. В ноябре 2019 года в промпарке «Зеленодольск» был введен в эксплуатацию распределительный центр X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка») площадью почти 40 тыс. кв. метров стоимостью 2 млрд рублей. В начале августа открылся склад компании «220 Вольт». В ближайшие дни будет открыт их еще один оптово-распределительный центр X5 Retail Group в Елабуге. 24 августа состоится открытие первой очереди логистического центра Wildberries (совокупная площадь двух очередей 100 тысяч кв. метров стоимостью 5,5 млрд рублей), а в сентябре в пилотном режиме будет запущен логистический проект другого крупного игрока e-com — компании Ozon.

Абдулганиев сообщил, что ведутся переговоры и с другими инвесторами. В июне первым инвестором, который посетил Татарстан после снятия режима самоограничения стал представитель крупного федерального маркетплейса abc.ru (ООО «Маркетплейс») Алексей Банников, который намерен вложить более 200 млн рублей в строительство оптово-распределительного центра. Интересный, по его словам, проект предложила и владелец компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Она намерена построить в республике технопарк площадью 40 тысяч кв.м, который бы стал бизнес-инкубатором как для самозанятых, так и индивидуальных предпринимателей.

— Ведутся ведутся переговоры с компаниями «Петрович», «ВкусВилл», «Все Инструменты». Потенциальные инвесторы присматриваются к татарстанскому рынку и подбирают себе площадки под размещение, — сказал бизнес

Инна Серова