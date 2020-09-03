Казанцы предложат вариант логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года

Казанцы могут предложить вариант логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. Эмблему турнира определят в результате конкурса до 15 октября.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, участникам необходимо до 30 сентября отправить заявку на участие, дизайн-проект и описание концепции логотипа на почту konkurs@dspkazan.com. Далее будет отобрано три-пять лучших проектов, после чего специальная конкурсная комиссия определит победителя.

Напомним, в 2022 году Казань примет Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры. На соревнования приедут представители 108 стран мира.

